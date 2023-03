Una ex presentadora de Telecinco impacta tras pasar por el quirófano: «Tenía un bulto en el cuello»

Elia Gonzalo, quien fuera copresentadora de ‘Viva la vida’ en Telecinco ha relatado el susto que se llevó al verse un bulto en el cuello.

Durante años fue copresentadora de ‘Viva la vida‘ junto a Emma García en Telecinco. Desde la cancelación del programa en las tardes de los fines de semana, Elia Gonzalo dio el salto el pasado verano a ‘Espejo Público’. Pero lleva semanas desaparecida y ahora por fin ha querido relatar a través de su cuenta de Instagram el complicado momento de salud que ha pasado.

Y es que Elia Gonzalo ha tenido que someterse a una operación después de que hace unos meses notara que tenía un bulto en el cuello. «Os estáis preocupando y qué va, estoy bien. Ha sido una intervención que llevaba esperando desde diciembre«, empieza explicando la copresentadora de ‘Viva la vida’.

«Básicamente lo quiero compartir porque creo que puede ayudar a alguien si está pasando por lo mismo. Es muy importante mirarse y acudir al médico en cuanto se detecta algo raro», prosigue explicando Elia Gonzalo. «Me vi un día un bulto en el cuello. Tuvo que analizarse y después de mil pruebas durante todo el verano, unos meses horrorosos de angustia, afortunadamente era benigno», añade la que fuera copresentadora de ‘Viva la vida’ en Telecinco.

De este modo, tras el gran susto que se llevó, a Elia Gonzalo le detectaron un nódulo en la tiroides. «Me tocaba las cuerdas vocales y podía quedarme con una ronquera crónica. A veces, existe la opción de dejar los nódulos benignos y no pasa absolutamente nada, pero tampoco era la opción porque me afectaba en mi día a día, en la voz, al tragar…», confiesa la periodista.

Finalmente, Elia Gonzalo ha querido relatar a todos sus seguidores cómo fue la intervención a la que se ha sometido. «Hay una técnica muy moderna a medio camino. Te lo queman, te queman el interior, se hace más pequeño y se encapsula. Esto es lo que me hice el miércoles, la intervención que me hice», expone la expresentadora de Telecinco.

«Por fin puedo cerrar esta etapa y quería mandar fuerza a toda esa gente que está en este proceso. Estas cosas hay que pillarlas a tiempo, yo he tenido una suerte inmensa«, termina diciendo Elia Gonzalo mostrando el apósito que tiene en el cuello tras la operación quirúrgica a la que se ha sometido esta semana.