Nina se pronuncia ahora sobre esta gran polémica del Benidorm Fest y lo que hay detrás

La cantante Nina se ha pronunciado sobre una de las grandes polémicas del Benidorm Fest 2023 con el jurado.

Los seguidores del Benidorm Fest 2023 aún recordarán la sonada peineta que llegó a hacer uno de los componentes del jurado durante la segunda semifinal. La autora fue la cantante británica Katrina Leskanich, líder de la banda Katrina and the Waves, cuya participación como jurado internacional en este festival se debió a que ganó Eurovisión en 1997 representando al Reino Unido con la canción Love shine a light. Y el hecho en cuestión tuvo lugar además mientras la cantante española, Nina, daba su veredicto.

El instante desencadenó un enorme revuelo en redes y muchos no dieron crédito a que alguien que debe transmitir responsabilidad y seriedad se dedicara a hacer ese tipo de mamarrachadas. La pregunta desde entonces es por qué decidió hacerlo y que razón había detrás de tan controvertido gesto. Y la que fuese directora de la academia de ‘Operación Triunfo’ se ha pronunciado al respecto en su participación en el podcast ‘La Red Room’ del youtuber Malbert.

En primer lugar, Nina ha reconocido que se sintió «halagada» en su presencia en el Benidorm Fest, pero que ser uno de los miembros del jurado fue difícil porque «no me gusta juzgar, me parece muy difícil y más en la música». Eso sí, asegura que estuvo «encantada» con esta nueva experiencia. «Aluciné con las propuestas», ha declarado.

Acto seguido, se ha pasado a abordar la polémica de la peineta. «¿Viste lo que hizo una de tus compañeras?», le ha preguntado Malbert. «Yo soy muy respetuosa y no lo voy a contar, pero por lo visto tuvo algún incidente con la organización y por eso hizo eso», ha revelado al tiempo que ha querido aclarar un detalle sobre ese episodio: «Igual se entendió que lo hacía por mi, pero no. Ella ya sabía que estaría en plano y como estaba enfadada con la organización y con la dirección pues hizo eso».

«Qué pereza», ha opinado el streamer. «Sí, porque es que además nos llevábamos todos muy bien. Era gente encantadora y sabían todos un montón. Y ella era como una cosa rara, que estaba ahí, que estaba para lo que estaba y, como no le daban lo que quería, pues se cabreó», ha sentenciado Nina sin poder ni querer decir nada más. «Vaya falta de profesionalidad y seriedad ante un proyecto en el que te están dando visibilidad», ha apostillado Malbert ante su asentimiento.

¿Qué pasó con la peineta del jurado del #BenidormFest ? Nos lo cuenta Nina en #LaRedRoom y mucho más salseo😏🔥



Programa completo con 60 días GRATIS: https://t.co/4vjeSxnMhE #escuchaloenpodimo pic.twitter.com/SnHxS9u6KQ — MALBERT (@ItsMalbert) March 8, 2023

Por otro lado, Nina también ha hablado del alto precio de dirigir la academia de ‘OT’. «A mí me encargaron llevar la academia de ‘OT’ porque era una persona que había estado en los escenarios, había sido muy popular y que no paraba de estudiar», comenta la artista para admitir al mismo tiempo que «a mí ‘Operación Triunfo’ me ha marcado seguramente para mal». «Me han llamado de sitios por tener fama de bronca», ha lamentado.