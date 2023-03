Miguel Bosé se pronuncia así con Nuria Roca tras lo que llegó a decir de la Transición: «No podemos opinar»

Nuria Roca ha entrevistado este domingo en ‘La Roca’ a Miguel Bosé tras el estreno de su serie y su vuelta a España.

Miguel Bosé ha pasado de no querer saber nada de la televisión y de España a estar más presente que nunca. Primero con el estreno de ‘Bosé‘, el biopic sobre su vida que ha estrenado SkyShowtime y después su fichaje como jurado de ‘Cover Night’ en TVE. De todo ello ha hablado el cantante con Nuria Roca en ‘La Roca‘. Donde además ha adelantado que a finales de año en Movistar Plus+ se estrenará un documental sobre su vida.

Nada más empezar la entrevista, Miguel Bosé expresaba el orgullo que tenía de lo bien que ha quedado la serie sobre su vida protagonizada por José Pastor e Iván Sánchez. «Estoy muy contento. Cuando los guionistas me entrevistaron les di todo lo que ellos querían saber. Y han creado una magia especial que se sustenta en José Pastor que a veces me ha costado reconocerme a mí a reconocerle a él. Ha hecho un trabajo super riguroso, meses de estudio y de canto», destacaba el cantante. «Yo no le di ningún consejo. Y luego Iván es amigo, es muy fan y me tiene calado. Pero los dos están fantásticos», añadía.

Durante su charla con Nuria Roca, Miguel Bosé ha dejado entrever que podría haber secuela. «Yo confío en que haya un acuerdo para hacer una segunda», aseveraba el cantante. Tras ello, Bosé se ha sincerado sobre la difícil relación que tuvo con su padre a raíz de decidir ser cantante. «Él estaba muy temeroso de que a mí me diese por el toreo, porque sabía que si yo me proponía algo, lo conseguía», empezaba confesando.

«Yo tenía una naturaleza muy creativa, soñadora, fantasiosa y eso es lo que hizo que mi padre no estuviese orgulloso de mí. Es más me desechara porque me desechó», relataba Miguel Bosé. «Mi padre me quería pero no le gustaba como yo era porque no era el digno heredero de un torero», aclaraba después de que Nuria Roca incidiera en que pese a todo su padre le quería mucho.

En un momento de la entrevista, Nuria Roca se mostraba gran fan de Miguel Bosé y recordaba cómo incluso se besaron en la boca en una entrevista en ‘UHF’, un programa de Antena 3 que copresentó junto a Florentino Fernández. «Tu eres un provocador nato», le soltaba Nuria a su invitado. «¿Tu crees? Yo es que tengo una teoría diferente. Yo lo que creo es que todos los hombres y mujeres necesitamos objetos que desear para ser provocados», le matizaba él.

Sobre las redes y la libertad de opinión

En los últimos años, Miguel Bosé ha sido muy polémico por sus discursos contra el coronavirus y el uso de las mascarillas. Algo que le ha generado numerosas críticas. En su paso por ‘El Hormiguero’, Miguel Bosé no dudó en decir que durante la transición había más libertad que ahora. Y este domingo en ‘La Roca’ ha vuelto a dejar claro lo que piensa sobre la libertad de expresión.

Todo ha sido al hablar de las redes sociales y confesar que él decidió cerrarse todas sus cuentas. «Hemos cambiado y evolucionado, pero en ese momento quienes opinaban eran los medios de comunicación y ahora todos podemos opinar de ti a través de las redes sociales, ¿cómo lo llevas?», le preguntaba Nuria Roca tras recordar los bulos que se dijeron sobre él en el pasado.

«Bueno no podemos opinar«, le corregía Miguel Bosé dejando entrever que a él no le habían dejado hacerlo. «Podemos criticar», matizaba Nuria Roca. «Eso más. Las redes sociales son el amparo de los cobardes, de los bots, de esa gente que no tiene valor de, con su identidad, decir las cosas a la cara», defendía el cantante. «Yo cerré todas las redes sociales y tengo mejor calidad de vida de aquí a Roma», añadía.

«Pero opinar no puedes opinar porque quiere decir que puedes decir lo que tu quieras sin tener que padecer odios, iras e insultos. Eso para mí no es tener libertad de opinión. Yo vengo de una época en la cual se podía decir todo más libremente«, insistía Miguel Bosé. A lo que Nuria Roca apostillaba que «había más libertad». «Es un contrasentido que avancemos por un lado y nos vayamos tan atrás en otros», concluía.