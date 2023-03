Lydia Lozano destapa su encontronazo con Xavier Sardà por ‘Crónicas Marcianas’: «Se levantó y…»

Lydia Lozano recuerda en ‘Sálvame’ el día en el que rechazó ser colaboradora de ‘Crónicas marcianas’.

Lydia Lozano es una de las mejores colaboradoras de televisión y de las más queridas. Aunque las últimas generaciones la conocen por sus andaduras en ‘Sálvame‘ y el ‘Deluxe’, lo cierto es que lleva una larga trayectoria a sus espaldas. La periodista cogió protagonismo en ‘A tu lado’ o ‘Tómbola’, pero hubo un programa en el que no tuvo presencia: ‘Crónicas marcianas’.

Ahora Lydia Lozano cuenta que Xavier Sardà le propuso colaborar en el exitoso programa de Telecinco, pero que fue ella la que se negó, lo que provocó el enfado del presentador. «Comí con Sardà, comimos a las doce del mediodía… Él quería que yo dejara ‘Tómbola’ para irme a ‘Crónicas marcianas’. Fui a conocerlo, yo era fan de ese programa, pero es que yo no quería dejar ‘Tómbola’», empezó explicando la colaboradora.

«No hablamos de dinero… Me dijo que ese era un tren que pasaba una vez en la vida, y yo le dije que lo suyo era un AVE y que yo iba todavía en cercanías», añadía. Una respuesta que no hizo ninguna gracia a Xavier Sardà que se fue molesto de su conversación con Lydia Lozano por haberle rechazado: «No le gustó la respuesta, se levantó al baño y se fue. No volvió».

En aquel entonces, Lydia Lozano entendió la reacción de Xavier Sardà, puesto que era muy extraño que alguien dijera que no al presentador. «No me sorprendió su reacción… Él no esperaba un ‘no’. Es que me caía tan bien… ¿Endiosado? Es que no aceptó mi ‘no’. Pero yo le veía como una estrella que se podía permitir eso», narraba a sus compañeros.

Sin embargo, la postura de Lydia Lozano contrastó con la de Gema López y Kiko Hernández, que no estaban de acuerdo. «La falta de educación no se debe defender en nadie. Sardà te hacía la cruz y decía: ‘Ojalá te vaya mal la vida’. Tú le dices ‘no’ a Sardà y él tenía un ejército, entre los que he estado, que te ponían…», le soltaba el colaborador.