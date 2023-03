El infierno de Blas Cantó por culpa de Eurovisión sale a la luz: «Si sigo vivo hoy en día…»

Blas Cantó desvela ahora que llegó a escribir a RTVE una carta de renuncia en dos ocasiones ante la crítica situación personal que estaba pasando.

Blas Cantó siempre había soñado con representar a España en Eurovisión. Lo intentó cuando era pequeño presentándose en la segunda edición de Eurojunior, lo volvió a intentar con Auryn en 2011 al ser candidatos en ‘Destino Eurovisión’; y finalmente lo consiguió cuando en 2020 fue seleccionado por TVE para representarnos en el festival con «Universo». Pero la pandemia lo impidió y el murciano se mantuvo como nuestro representante en Eurovisión 2021 con «Voy a quedarme», la canción con la que quedó en una modesta 22ª posición.

Ahora, Blas Cantó relata el alto precio que tuvo que pagar por cumplir su sueño. La experiencia con RTVE, Blas cantó no la define como excelente, aunque encuentra en Eva Mora —actual Jefa de Delegación— un apoyo fundamental. «Estoy muy feliz de que ella haya estado en mi camino de Eurovisión y haber hecho todo lo posible por ordenar las cosas, porque luego ha servido para todo lo que está sucediendo ahora», relata a la vez que dice estar feliz porque una marca como el Benidorm Fest esté funcionando y que en su día «a nivel autoría se lucharon muchas cosas».

Y es que Eurovisión no pilló a Blas Cantó en su mejor momento, dado que estuvo dos años trabajando en el proyecto ante la cancelación del festival en 2020. A ello hay que sumarle el fallecimiento de su padre y de su abuela. «Si pienso en Eurovisión, pienso mucho en mi abuela, en el dolor, pero también en la ilusión de un futuro más bonito», confiesa ahora en el podcast ‘Animales Humanos‘.

El artista se lamenta por haber participado en Eurovisión en un momento tan crítico a nivel personal: «Es el festival con los medios más increíbles en el que he estado nunca. Es alucinante todo lo que hay detrás. Ojalá lo hubiera vivido en un momento de mi vida que no fuera tan doloroso«. Pero no solo esto, también paralizó su carrera por completo: «Fueron dos años parado, porque solamente estaba en eso».

«Para mi salud mental era mucho mejor haber renunciado a Eurovisión»

«Yo no estaba preparado para estar en una competición», asegura ahora, cuando también desvela que estuvo a punto de presentar su renuncia hasta en dos ocasiones: «Hay gente que dice ‘pues no haber ido’. Ya, pero es que no es tan fácil cuando has firmado un contrato. De hecho, yo redacté mi renuncia dos veces. Y una de ellas es muy dura. Eso sí que no te lo voy a leer, pero pensé en dejarlo».

A día de hoy parece que Blas Cantó se arrepiente de no haberlo hecho: «Para mi salud mental era mucho mejor haber renunciado». No obstante, el cantante consiguió salir adelante, motivo por el que ahora se ve imparable. «Te lo voy a decir claro: si mentalmente lo conseguí, si sigo vivo hoy en día, puedo hacer todo lo que yo quiera en mi vida», sentencia.

Asimismo, habla sin tapujos del dinero que se gana por participar en Eurovisión: «Cobra todo el mundo menos el que va a cantar. Lo que pasa es que, si eres listo y la canción es tuya, algo te llega». Y acaba: «No vas por el dinero, cobra todo el equipo menos tú. No pasa nada, sabes que es una oportunidad que tendrás que aprovechar».