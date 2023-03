A Cristina Pardo le perturban tales palabras de Ana Obregón y clama así de inapelable

Cristina Pardo, presentadora de ‘Más Vale Tarde’, ha opinado muy extensamente sobre el nacimiento por vientre de alquiler de la nueva hija de Ana Obregón. Y lo ha hecho fijando el foco en el mensaje que la artista escribió en su Instagram tras salir a la luz la noticia. «Ya nunca volveré a estar sola. Llegó una luz llena de amor a mi oscuridad. He vuelto a vivir», fueron sus primeras palabras.

Es precisamente ese texto el que ha «perturbado» a la periodista. Primero lo comentaba en su programa en La Sexta. «Daba la sensación como si quisieras cambiar a un hijo (Aless Lequio, fallecido en 2020) por otro», soltaba con la mayor de las crudezas en pleno directo. Sin embargo, fue mucho más expeditiva horas más tarde en la tertulia de ‘El Hormiguero‘.

«Yo creo que el debate tiene tres derivadas. La primera es la gestación subrogada. Yo, personalmente, no me atrevo a juzgar a una persona que recurra a la gestación subrogada. Aunque a mí no me gusta y yo no lo haría, pero no voy a cometer la osadía de juzgar una decisión personal. Después, hay otra pata que está en la edad de Ana Obregón, que sin duda ha contribuido a que el debate sean aún más intenso, al margen de la identidad del padre del niño, que eso lo contará ella si algún día quiere», empezó diciendo.

No obstante, para ella, la derivada que le parece «más perturbadora» es que hace tres años que murió su hijo. «El embarazo, por lo visto, se gestó cuando su hijo Aless habría cumplido 30 años. Ella lo ha pasado muy mal, y no es para menos, porque es un palo tremendo el perder a un hijo. Pero puso un mensaje en Instagram ayer que me chirría, me perturba, que es que ya nunca más estará sola. Creo que un hijo no se tiene para no estar solo, o no debería de ser ese el motivo. Eso me choca y me hace pensar que el enfoque de la situación es complejo», reflexionó muy seria Cristina Pardo.

«Creo que esta historia se ha convertido en una noticia tan explosiva no solo por la edad de Ana, sino más bien creo que es un conjunto de cosas, y que la edad también cuenta. En España para adoptar a un niño no puede haber más de 45 años de diferencia entre la madre y el niño, por eso creo que es normal que resulte chocante que ella tenga un hijo con 68 años», proseguía opinando.

«En un contexto en el que entra tanto la moral y la ética, que al final es algo muy personal. Es muy complicado decir que con que dos personas se pongan de acuerdo ya está. Aquí intervienen la salud y un montón de factores que no permitirían dejar esto al albur de dos personas que se pongan de acuerdo. Tendría que haber una legislación, un modo de proceder en el caso de que se llegase a permitir esto en nuestro país», concluyó respecto a una eventual regulación de la gestación subrogada en España.