Pablo Motos descifra la pregunta sobre su aspecto en ‘El Hormiguero’ que muchos se hacían

Pablo Motos desvelaba uno de sus mayores secretos como presentador de ‘El Hormiguero’ y que tiene que ver con su recurrente estilismo.

‘El Hormiguero‘ dejaba este miércoles uno de sus mayores secretos al descubierto. Era el propio Pablo Motos quien lo hacía público en una conversación con los actores Óscar Jaenada y Jorge López, los invitados de la noche, que acudían al programa para promocionar la segunda temporada de la serie ‘Operación Marea Negra’ en Amazon Prime Video.

Tal y como adelantaban sus protagonistas, la ficción promete mucha más emoción e intriga que en la primera temporada. «La historia en esta temporada se complica más. Yo creo que ahora hay muchos más cabos que hay que atar. Se quedó todo mucho en el aire, hay muchas circunstancias y familias que aún necesitan saber qué pasó», explicaba Óscar Jaenada.

Y es que, aunque la historia estuvo basada en hechos reales en la primera temporada, todo cambia en esta segunda tanda de episodios: «Lo más importante a destacar es que la primera temporada narra al 100% un acontecimiento real que ocurrió en Galicia y esta segunda temporada es 100% guion. Es todo nuevo donde hay una aventura nueva».

Jorge López y @oscarjaenada nos presentan la segunda temporada de ‘Operación Marea Negra’ que se estrena el día 10 de febrero en @PrimeVideoES #LópezJaenadaEH pic.twitter.com/vQVjLwEfDz — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 1, 2023

Tras esto, ambos intérpretes comentaban con Pablo Motos la importancia de los estilismos en las series y películas para crear una atmosfera en la que se entienda mejor la trama y a los personajes. Era entonces cuando el presentador de ‘El Hormiguero’ intervenía para confirmar que él siempre había lucido el mismo estilismo desde que empezase con el programa: «Yo lo llevo desde que empecé».

Pero lo más importante llegaba después, cuando el comunicador de Antena 3 contaba a los invitados de la noche y a su audiencia por qué siempre viste de la misma forma. Una cuestión muy repetida y que siempre ha generado curiosidad. «Hace 17 años que llevo esto, es para no discutir con el realizador del fondo y de no se qué. Por eso me pongo un uniforme y no me lo cambio», desvelaba, destapando uno de los mayores secretos del programa y lo que muchos se han preguntado durante todo este tiempo.