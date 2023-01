Laura Madrueño no oculta por qué le costó aceptar ‘Supervivientes’ y su gran preocupación

Laura Madrueño ha estrenado ‘Huracán Madrueño’, un programa en Mtmad para darse a conocer como antesala de ‘Supervivientes 2023’.

No queda nada para ‘Supervivientes 2023‘ y por eso Telecinco ya ha arrancado la promoción del que es su reality por excelencia. Un buque insignia al que confiar su programación en los próximos meses ahora que atraviesa una crisis sin precedentes con un mes de enero que ha firmado su peor registro histórico. Además, la edición llegará con grandes novedades, entre ellas, en el equipo de presentadores con la incorporación de Laura Madrueño en relevo de Lara Álvarez.

Aunque costará acostumbrarse a la marcha de la asturiana después de ocho años al frente del concurso desde Honduras, el de Laura no es un nombre desconocido para los espectadores de Mediaset; pues desde hace varios años en una de las ‘chicas del tiempo’ del grupo de comunicación y también se ha paseado por diversos platós -como el de ‘Sálvame’, ‘El programa de Ana Rosa’ o ‘Cuatro al día’- para ofrecer la información meteorológica cuando la actualidad así lo ha requerido.

No obstante, la compañía ha preparado un programa en su plataforma digital Mtmad para dar a conocer mejor a Laura Madrueño, fundamentalmente su lado más personal y alejado de lo que vemos en pantalla. Un espacio que lleva por título ‘Huracán Madrueño’ y que constará de cuatro entregas especiales. La primera de ellas se ha estrenado este martes y en ella ha contado con la mejor compañía posible: la de su marido Álvaro Puerto. Arquitecto de profesión y con el que lleva siete años.

«Ahora nos enfrentamos otra vez a volver a separarnos durante varios meses. Aunque me vais a tener hasta en la sopa en la tele, yo voy a estar allí y os voy a echar mucho en falta», comienza abriéndose Laura. «Yo creo que me voy a pasar por allí», le responde él entre risas. «De todas maneras vas a tener que estar aquí muy pendiente de lo que dejo, porque a mí me ha costado mucho tomar esta decisión. Como muchos sabéis, dejo aquí a nuestros perros, a nuestra gallinas y sobre todo a mi huerta que es como parte de mí», admite sobre su principal y mayor preocupación.

«Y te tengo ya todo el esquema hecho para toda la siembra que hay que hacer en primavera», añade entre risas la comunicadora. «De hecho, cuando te dijeron que ibas para ‘Supervivientes’ dijiste ‘¿qué hago con mi huerto?'», desvela su chico, dejando así claro que ese huerto no es simplemente un pasatiempos, sino que es una de sus prioridades.

«Lo que más voy a echar de menos es mi huerta y también esa casa maravillosa que me has construido en plena naturaleza. Y a nuestra perrita Brandi, que además acaba de tener perritos y me voy a perder toda esa fase y me va a dar mucha pena», lamenta Laura Madrueño. Todos estos son grandes pilares en la vida de la madrileña y el motivo de peso por el que le costó tanto tomar la decisión de aceptar el reto de ser presentadora de ‘Supervivientes 2023’.

Por otro lado, y en una distendida charla, ambos no han tenido problema en desvelar cómo se conocieron. «Él estaba en Kenia trabajando y volvió a casa en Navidad para ver a su familia y nos conocimos a los dos días de volver (…) Nos conocimos en un bar de Madrid porque tengo muchas amigas arquitectas y fue bastante flechazo podríamos decir», revela Laura. «No dejamos de vernos, nos fuimos a Murcia, mis padres me odiaron (por no pasar el tiempo con ellos), pero luego al conocerte dejaron de odiarme», agrega entre risas Álvaro.