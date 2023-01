Bibiana Fernández dilucida el porqué de la comentada escena de Almodóvar en los Feroz

Bibiana Fernández, amiga de Pedro Almodóvar, ha explicado el motivo del llanto al recoger su galardón en los Premios Feroz 2023.

Zaragoza acogió la décima edición de los Premios Feroz 2023 este pasado sábado y uno de los momentos que más marcó la velada fue el emotivo discurso que ofreció Pedro Almodóvar tras recibir su Feroz de Honor en homenaje a toda su trayectoria cinematográfica. Así, en una noche tan especial, estuvo arropado por algunas de sus grandes musas como Rossy de Palma, Aitana Sánchez-Gijón, Julieta Serrano, Leonor Watling o Bibiana Fernández.

Y esta última ha aparecido este lunes en ‘El programa de Ana Rosa’ en el que colabora dando la clave a por qué protagonizó esa escena tan comentando del director manchego derrumbado en el escenario y sin poder articular palabra. «Pedro estaba contento y feliz por el premio, pero la organización había hecho un montaje sobre secuencias de las películas de Pedro, donde había miles de imágenes de actrices, actores… Y en una de las últimas, sin anestesia, aparece una imagen de su madre diciendo ‘hijo, llámame'», ha comenzado explicando.

«Cuando tú te tienes que subir al escenario sabiendo que tú esa llamada ya no la puedes hacer, se te rompe el alma. Todos los que hemos perdido a nuestras madres sabemos cuántas llamadas se quedaron pendientes o nos hubiera gustado hacer o que seguimos queriendo hacer y ya no tenemos a dónde llamar. Entonces las personas que estábamos allí presentes lo vimos y las personas que le queremos y que conocimos a Paquita mucho más», ha proseguido.

«Su hermano, que estaba también en la mesa, pues se descompuso, y la familia. Y claro, es que es normal. Es que escuchar a tu madre por teléfono diciendo ‘llámame’ es desgarrador», ha exclamado Bibiana Fernández para aclarar ese instante en el que Almodóvar se vino absolutamente abajo a pesar de estar muy seguro antes de subir al escenario.

Pedro Almodóvar se rompe totalmente al recordar a su madre tras recibir el premio honorífico a toda su carrera como director cinematográfico en los Premios Feroz 2023 😔



Todos los detalles en @socialitet5 que puedes ver desde mitele📺▶️ https://t.co/Z65Hc1KF74 pic.twitter.com/q1fDhBjfCJ — mitele (@miteleonline) January 30, 2023

Además, la tertuliana ha alabado el certamen y la organización y ha recalcado que no le gustaría que esos Premios Feroz quedaran empañados por la presunta agresión sexual denunciada por Jedet, que ya está judicializada y que es objeto de investigación actualmente.

«Me da una pena tremenda porque ha sido un año espectacular para el audiovisual español, tanto las series como las películas. Las presentadoras estuvieron brillantes (…) Con lo cual, ni la ciudad ni los premios merecen ser ensombrecidos por un hecho imputable, detestable, que yo desprecio si es verdad que se ha producido y donde se haya producido, pero que no hay que mezclarlo. Es un borracho que pertenece al mundo del cine a las seis de la mañana, pasándose seis pueblos e intimidando a alguien sea hombre o mujer en una fiesta sin necesidad», ha denunciado.

«Lo detesto porque hay quien me ha dicho que yo decía que estaba en contra de que alguien haga una denuncia. Cómo voy a estar en contra. Si alguien se siente intimidado, pues estás absolutamente a favor», ha defendido para zanjar malentendidos y acusaciones infundadas. «No hagas caso a lo que te digan», ha replicado Ana Rosa Quintana, que ha apuntado: «Alguien se tiene que sentir muy intimidado para en un evento de estas características ir y poner una denuncia».

«Bueno, los premios fueron maravillosos. Yo creo que es un hecho aislado. Yo he ido a muchos premios y he ligado en muchos premios pero, claro, no me he dejado manosear por nadie, sino que yo he sido cómplice de esos encuentros porque yo quería. Entonces, no tiene nada que ver. Esto es una cosa que afortunadamente, y cada vez más, las mujeres o los hombres cuando se atropella a alguien en su sitio público lo denuncian», ha concluido Bibiana.