Ana Rosa se salta el guion con la pregunta que le formula a Almeida y clama: «Me parece fatal»

La pregunta ha dado lugar a un distendido momento entre Ana Rosa Quintana y Martínez-Almeida en ‘El programa de AR’.

Ana Rosa Quintana se ha salido del guion y, en plena entrevista a Martínez-Almeida en su programa, le ha preguntado por un tema bien distinto al que se estaba abordando. La presentadora de las mañanas de Telecinco, sabedora del vínculo futbolístico con el alcalde madrileño, no ha dudado en preguntarle por las pocas entradas concedidas a la afición del Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu.

Para contextualizarles, el partido de cuartos de final de la Copa del Rey que enfrentará al Real Madrid y al Atlético se decidirá a partido único en el citado estadio este jueves. Sin embargo, habrá una gran desigualdad en las gradas debido a que el club merengue solamente permite que acudan 334 aficionados rojiblancos a pesar de que tiene un aforo de casi 90.000 personas.

Además, en un comunicado, desde el Real Madrid indican que se «reservan el derecho a denegar el acceso a aficionados visitantes que no estén ubicados en la zona habilitada». Es decir, los aficionados del equipo visitante no podrán acceder con la camiseta de su equipo si se sientan en otro lugar al habilitado por el club que preside Florentino Pérez.

Con toda esa polémica de fondo, Ana Rosa ha querido preguntarle a Almeida aprovechando la conexión en directo: «¿Qué le parece que en el partido de Madrid-Atleti, a los del Atleti sólo les hayan dejado 334 entradas?». Y antes de que al político del PP le diera tiempo a responde a la pregunta la presentadora ha exclamado: «Yo estoy indignada».

Por su parte, el alcalde ha asentido con la cabeza y ha apoyado la crítica de la periodista: «Yo comparto lo de la UEFA, que tiene un buen sistema, dan un 5% de las entradas al equipo contrario, yo creo que el color de un partido de fútbol se define por el color del equipo local, pero también por que los aficionados rivales puedan estar presentes en el estadio».

Además, el dirigente del Ayuntamiento de Madrid ha ido más allá y se ha permitido sugerir que «en España, para evitar que haya distintas medidas según el estadio en el que se acuda, debería haber un acuerdo entre los clubes para que se llevara a cabo el criterio de UEFA para que se dé al menos el 5% de las entradas».

Finalmente, y antes de despedir la conexión, Ana Rosa ha vuelto a manifestar su malestar públicamente al conocer que entrarán unos 60 mil seguidores del Real Madrid frente a esos apenas 300 del equipo rival. «Es que me parece fatal. ¿Os parece bien de verdad? (…) El 5% que dice la UEFA serían 3.000, no 300. No sé por qué hacéis eso», ha sentenciado.